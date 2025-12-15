Un comentario de Donald Trump sobre el asesinato de Rob Reiner, de 78 años de edad, junto a su esposa Michele Singer el 14 de diciembre de 2025, no está siendo bien aceptado.

“Supuestamente debido a la ira que causó a otros a través de su aflicción masiva, inquebrantable e incurable con una enfermedad paralizante conocida como Síndrome de Trastorno de Trump, a veces conocida como SDT”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Rob Reiner era crítico del presidente de Estados Unidos y, tras su muerte, Donald Trump se burló del homicidio del director y su esposa en Brentwood, California.

Donald Trump lanza fuerte comentario sobre el homicidio de Rob Reiner y su esposa

El asesinato de Rob Reiner y Michele Singer, ocurrido el 14 de diciembre de 2025, ha puesto a Hollywood en luto, pero Donald Trump aprovechó sus muertes para lanzar un comentario contra uno de los críticos de su gobierno.

En más de una ocasión Rob Reiner compartió que para él, Donald Trump era una amenaza para Estados Unidos.

Rob Reiner, actor y director. (Brian Ach/AP / Brian Ach/Invision/AP)

A través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos se burló del homicidio de Rob Reiner y Michele Singer señalando que padecían el “Síndrome de Trastorno de Trump”.

Asimismo, Donald Trump aseguró que este síndrome trastorna “con una obsesión furiosa”. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos calificó a Rob Reiner como una “estrella de la comedia torturada” pero que en algún momento fue un talentoso director de cine.