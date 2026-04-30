Hasta diciembre de 2025, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se mostraban en redes sociales como una de las parejas más felices y sólidas dentro del mundo del espectáculo.

La última fotografía que Cinthia Aparicio compartió en Instagram junto a Alexis Ayala, data del 31 de diciembre del año pasado.

Aquel día, la actriz -de 33 años de edad- compartió una serie de instantáneas en las que se muestra disfrutando de unas lujosas vacaciones en Alaska.

La ahora expareja reveló haber despedido el 2025 y darle la bienvenida al 2026 en “La última frontera”.

La pareja lucía enamorada, incluso, días antes, el 26 de diciembre, Cinthia Aparicio publicó candentes fotografías junto a su entonces esposo -de 60 años de edad-.

La dupla se dejó ver tomando un baño en medio de la nieve. “Cuando el frío muerde, el MR abraza", citó la actriz.

El amor se sentía, era evidente, calentaba...nadie sospechaba que éste tenía fecha de caducidad.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala aún se siguen en redes sociales

Alexis Ayala no mintió, su separación de Cinthia Aparicio se da con el respeto que merece y con gran cariño.

Hasta el momento de redactar esta nota, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio aún se siguen en Instagram, plataforma donde permanecen las fotografías que se tomaron juntos.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio (Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala anuncia su separación de Cinthia Aparicio en medio de rumores de infidelidad

En febrero de este año el matrimonio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se rodeó de rumores de infidelidad.

En distintos medios de comunicación se aseguró que Alexis Ayala le fue infiel a Cinthia Aparicio a dos años de su matrimonio por ambas vías (civil y religioso).

En su momento, el actor tachó de “tontos y estúpidos” los supuestos así como explicó que la distancia entre ambos, la cual era notable en eventos públicos, se debía a sus proyectos en solitario.

Sin embargo, aseguró que se encontraba muy enamorado y no había crisis matrimonial.

Desafortunadamente el tiempo le dio la razón a aquellos que dieron por hecho que la relación se encontraba en picada. Hoy la expareja se encuentra en proceso de divorcio.