¡Que siempre sí lo tendremos en México! Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal se hospedaron en territorio nacional durante el Mundial 2026; ya habrían elegido el lujoso hotel.

El sorteo del Mundial 2026 nos ilusionó con la posibilidad de tener a Cristiano Ronaldo en México; luego se anunciaron las sedes de los partidos y nos encontramos con que los juegos de la fase de grupos de la Selección de Portugal se disputarán en Estados Unidos.

Cuando parecía que CR7 estaría lejos tierra azteca durante la esperada justa, llegaron las buenas noticias, pues el Bicho habría elegido territorio nacional para hospedarse durante la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección de Portugal disfrutará de la belleza mexicana, en un lujoso hotel de la Riviera Maya.

¿Dónde se hospedará Cristiano Ronaldo y Portugal durante el Mundial 2026?

De acuerdo a información de Alex de la Rosa, Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal se hospedarán en el hotel Fairmont Mayakoba en la Riviera Maya, durante su participación en el Mundial 2026.

La fuente indicada señaló que Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal utilizarán este hotel para concentrarse y entrenar durante el Mundial 2026.

Uno de los motivos por los que eligieron esta sede es la cercanía con Miami, donde será su tercer partido de la fase de grupos; el traslado sería de poco más de una hora.

¿Cuándo debutará Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal en el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal iniciarán su camino en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio cuando enfrenten al ganador del repechaje Intercontinental A, entre Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

El segundo partido de la Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo será ante Uzbekistán, mientras que en el tercero enfrentarán a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los primeros dos duelos de Cristiano Ronaldo y Portugal serán en Houston, mientras que el tercer encuentro lo disputarán en Miami.

Cabe recordar que antes de hospedarse en la Riviera Maya, Cristiano Ronaldo hará una visita a la capital mexicana, pues disputarán un partido amistoso en la reinauguración del Estadio Azteca.