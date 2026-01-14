El 2026 viene con nuevos retos para Cristiano Ronaldo, son seis los récords que puede romper el astro portugués. Aquí te contamos los objetivos para este año mundialista.

Son seis los récords que Cristiano Ronaldo puede romper en este 2026, desde objetivos personales hasta la conquista de títulos que lo harán pasar a la historia.

Este 2026 es mundialista y en este contexto, llegará uno de los grandes objetivos de Cristiano Ronaldo, pues el astro portugués entrará a un exclusivo listado de futbolistas que han disputado seis copas del mundo y podría ser el primero en marcar gol en seis mundiales.

Los seis récords que puede romper Cristiano Ronaldo en 2026

Cristiano Ronaldo podría romper seis récords en este 2026, desde conquistar un título con el Al-Nassr y convertirse en el primer jugador en conquistar un título de Liga en cuatro diferentes países, hasta alcanzar el objetivo de los mil goles a nivel profesional.

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene 959 goles, por lo que solo le faltan 41 anotaciones para conseguir el histórico objetivo.

Primer jugador en marcar mil goles en el futbol profesional

Ganar un título de Liga en cuatro diferentes países

Primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo

Primer jugador en marcar 200 penaltis

Convertirse en el máximo goleador de Al-Nassr

Primer jugador en marcar 500 goles después de los 30 años

Cristiano Ronaldo y su gran objetivo: ser campeón del mundo

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y uno de los grandes candidatos para conquistar el título es la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

La Selección de Portugal iniciará su camino en el Mundial 2026 el 17 de junio cuando se mida al ganador del repechaje intercontinental, entre Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo.

El segundo rival de la Selección de Portugal será Uzbekistán el 23 de junio, mientras que ante Colombia se medirán el 27.

Cristiano Ronaldo se presentará en la Copa del Mundo 2026 luego de alzarse con la UEFA Nations League 2025 luego de vencer a España en la gran final.