Nadie quiere perderse el Mundial 2026 ya que se trata de una edición histórica ya que será la primera que se realice con 48 selecciones además de que podría ser el último de algunas leyendas del futbol.

El Mundial 2026 podría significar el último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos con aspiraciones de poder llegar a la final por lo que los boletos para dicho partido se fueron por los cielos.

Conseguir un boleto para la final de la Copa del Mundo podría costarte cerca de 1 millón de pesos, cantidad que desde luego encendió la polémica en redes sociales debido a que es la primera vez que un boleto alcanza esos precios.

Boletos para la Final del Mundial 2026 romperían todos los récords; su precio rebasaría el millón

A seis meses del arranque del Mundial 2026 la fiebre mundialista ya comenzó, pero con ello también la polémica se hizo presente ya que los precios de los boletos para los partidos más esperados han alcanzado precios récord.

La inauguración en el Estadio Azteca y la final en el MetLife Stadium son los partidos en lo que más se han cotizado los boletos alcanzando precios altísimos y nunca antes visto por lo que la FIFA ha recibido muchas críticas.

Para el partido inaugural los precios van desde los 19,070 hasta los 44,035 pesos mientras que para la final el más barato cuesta 78,255 pesos, mientras que el más caro llega a 162,315 pesos pero en sitios de reventa los precios superan los 900 mil pesos.

FIFA reduce precios de algunos boletos para el Mundial 2026 ante las múltiples críticas

Desde que se dieron a conocer los precios para los boletos del Mundial 2026 los aficionados y periodistas no han parado de criticar a la FIFA por las elevadas cifras que manejan para esta edición.

Eso provocó que recientemente la FIFA tomara la decisión de reducir el precio de algunos boletos mismos que serán reservados para los fans más leales de las selecciones clasificadas a la justa así lo explicó el organismo.

Los aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lo que FIFA ahora llama una categoría de precio de “grada básica”, decisión con la que “pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo”.