México continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, y después de vencer a Islandia tendrá como rivales a las selecciones de Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA del mes de marzo.
- México vs Portugal | Sábado 28 de marzo de 2026 | Estadio Banorte, CDMX
- México vs Bélgica | Martes 31 de marzo de 2026 | Soldier Field, Chicago
¿Cuándo y dónde juega México vs Portugal?
México vs Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentan el sábado 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Banorte.
- Partido: México vs Portugal
- Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5 y canal 7
¿Cuándo y dónde juega México vs Bélgica?
Después de jugar contra Portugal en el Estadio Banorte, México viajará a Chicago para enfrentar a la selección de Bélgica.
México vs Bélgica se enfrentan el martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago.
¿Cómo quedó México vs Islandia en partido de preparación?
México enfrentó a Islandia el miércoles 25 de marzo en el Estadio La Corregidora, con victoria de 4-0.
El partido México vs Islandia fue especial para Armando “Hormiga” González y Richard Ledezma, jugadores de Chivas, quienes hicieron su primer gol con la camiseta del Tricolor.
- Minuto 22 | Gol de Richard Ledezma | México 1-0 Islandia
- Minuto 24 | Gol de Armando González | México 2-0 Islandia
- Minuto 59 | Gol de Jesús Gallardo | México 3-0 Islandia
- Minuto 92 | Gol de Brian Gutiérrez | México 4-0 Islandia