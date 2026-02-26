México continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, y después de vencer a Islandia tendrá como rivales a las selecciones de Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA del mes de marzo.

  • México vs Portugal | Sábado 28 de marzo de 2026 | Estadio Banorte, CDMX
  • México vs Bélgica | Martes 31 de marzo de 2026 | Soldier Field, Chicago
Selección Mexicana, Estadio La Corregidora
Selección Mexicana, Estadio La Corregidora (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

¿Cuándo y dónde juega México vs Portugal?

México vs Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentan el sábado 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Banorte.

  • Partido: México vs Portugal
  • Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5 y canal 7

¿Cuándo y dónde juega México vs Bélgica?

Después de jugar contra Portugal en el Estadio Banorte, México viajará a Chicago para enfrentar a la selección de Bélgica.

México vs Bélgica se enfrentan el martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago.

México vs Islandia
México vs Islandia (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

¿Cómo quedó México vs Islandia en partido de preparación?

México enfrentó a Islandia el miércoles 25 de marzo en el Estadio La Corregidora, con victoria de 4-0.

El partido México vs Islandia fue especial para Armando “Hormiga” González y Richard Ledezma, jugadores de Chivas, quienes hicieron su primer gol con la camiseta del Tricolor.

  • Minuto 22 | Gol de Richard Ledezma | México 1-0 Islandia
  • Minuto 24 | Gol de Armando González | México 2-0 Islandia
  • Minuto 59 | Gol de Jesús Gallardo | México 3-0 Islandia
  • Minuto 92 | Gol de Brian Gutiérrez | México 4-0 Islandia