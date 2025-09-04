Buenas noticias para los fans de Cristiano Ronaldo en México ya que la Selección de Portugal vendrá a la Ciudad de México para la reapertura del Estadio Azteca.

Desde finales de mayo del año pasado, el Estadio Azteca cerró sus puertas para darle paso a la remodelación rumbo a la inauguración del Mundial 2026.

Es por ello que la Federación Mexicana de Futbol busco a una selección top para que jugará el partido de inauguración del Coloso de Santa Úrsula.

¡Confirmado! Portugal será el rival de la Selección Mexicana para la reapertura del Estadio Azteca

La FMF se puso manos a la obra para cerrar el trato con la selección de Portugal para ser el rival de México en el partido que reinaugure el Estadio Azteca el próximo año.

Previo al arranque del Mundial 2026, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal como parte de la preparación rumbo al torneo más importante de la FIFA.

Fuentes cercanas a SDPNoticias pudieron confirmarnos que aunque todavía no se ha dado el anuncio oficial por parte del Tricolor, el acuerdo ya está cerrado y Cristiano Ronaldo vendría a jugar al Estadio Azteca.

Sería la primera vez que Cristiano juegue en territorio mexicano y lo haría en la cancha más emblemática del país que ha visto pasar a leyendas como Pelé, Maradona y Ronaldinho.

La lista de cracks mundiales que han pisado el Estadio Azteca (MEXSPORT)

¿Cuándo se jugaría el partido de México vs Portugal en el Estadio Azteca?

México será una de las sedes del Mundial 2026 y por ello quiere echar la casa por la ventana trayendo a la Portugal de Cristiano Ronaldo para reinaugurar el Estadio Azteca.

El México vs Portugal será el primer juego que se dispute en el remodelado Estadio Azteca y dicho partido se disputaría en la fecha FIFA de marzo 2026 antes del arranque del torneo.

Tentativamente la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal sería el 27 de marzo de 2026 y serviría como preparación para el cuadro de Javier Aguirre.