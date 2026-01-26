Cristiano Ronaldo sí vendría a México para enfrentar el 28 de marzo al Tri en la reapertura del Estadio Banorte. Posibilidad abierta para la que el astro portugués ha puesto varias condiciones.

Para Cristiano Ronaldo no hay partidos amistosos y en ese nivel exige el trato para venir a México, meses antes del inicio del Mundial 2026.

¿Qué pide Cristiano Ronaldo para jugar vs México en reapertura del Estadio Banorte?

De acuerdo a reportes periodísticos, la Federación de Portugal ya envió los lineamientos de seguridad, hospedaje y transporte para la visita de Cristiano Ronaldo y la selección lusa a México.

Estas son las exigencias de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, para jugar vs México en la reapertura del Estadio Banorte:

Seguridad total y privacidad absoluta

Hospedaje de lujo en Cancún

Traslado a Ciudad de México un día antes del partido

Cristiano Ronaldo, un invitado de lujo para una gran reapertura

Cristiano Ronaldo pisará por primera vez en su carrera el Estadio Azteca o Banorte, como ahora es conocido, para jugar vs México.

Será uno de los partidos más mediáticos en la historia reciente del coloso de Santa Úrsula, cita que se concretó una vez que Portugal clasificó al Mundial 2026.

La cita está pactada para el sábado 28 de marzo, misma que servirá para la reapertura del Estadio Banorte, la cual promete ser una noche inolvidable.

Los boletos para ver a Cristiano Ronaldo vs México se agotaron rápido e intentar ser parte de la fiesta ahora, es casi imposible, pocos serán los privilegiados.

Portugal no garantiza la presencia de CR7 contra México (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Las otras estrellas que jugarían vs México en la reapertura del Estadio Banorte

Portugal es una de las selecciones más poderosas del orbe, y candidata a ganar el campeonato en el Mundial 2026, logro que sellarían la brillante carrera de Cristiano Ronaldo.

Pero CR7 no juega solo, pues lo acompañan grandes figuars comoBruno Fernandes, Joao Félix, Vitinha, Rafael Leao, Bernardo Silva y Joao Neves, entre otros.

Una prueba de alta exigencia para la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, que tendrá un partido previo ante Islandia, antes de recibir a Portugal.