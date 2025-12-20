Con el Mundial 2026 que llegará a México, Estados Unidos y Canadá el próximo año, ya comenzaron a salir las primeras predicciones de lo que será la justa mundialista.

Entre múltiples personajes que realizan predicciones, uno de los más importantes y que ha acertado en la mayoría es Mhoni Vidente, quien se animó a tirar las cartas para tratar de revelar al posible ganador del Mundial 2026.

El Mundial 2026 será el primer torneo internacional con 48 selecciones, por lo que los aficionados no perderán ninguna oportunidad para tratar de adivinar quién será el campeón del mundo el próximo año.

Ya llegaron las predicciones de Mhoni Vidente para el Mundial 2026

En las últimas semanas fue muy comentada la visita que realizó el portugués Cristiano Ronaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que llevó a la astróloga Mhoni Vidente a señalar que Portugal es uno de los favoritos para llevarse el Mundial 2026.

Para Cristiano Ronaldo es la última oportunidad para conseguir ese trofeo que falta en su carrera y con ello, seguir compitiendo al tú por tú con Lionel Messi, quien ya ganó el Mundial en Qatar 2022.

Mhoni Vidente no solo reveló un candidato para el Mundial 2026, ya que ve con gran potencial a España y Argentina, ésta última vigente campeona del mundo.

Mhoni Vidente predice al campeón del Mundial 2026 - Soy Referee https://t.co/Plrm8AeKe4 — Mhoni Vidente (@mhonividente) December 19, 2025

“Ahorita, como veo muy cerca Cristiano Ronaldo con Donald Trump, uno de los favoritos es Portugal, el otro sería España y también Argentina”, dijo Mhoni Vidente.

¿España y Argentina son fuertes candidatos a ganar el Mundial 2026?

España fue la ganadora de la Eurocopa 2024, además de que cuenta con una gran generación de jugadores encabezados por Lamine Yamal.

Mientras que Argentina tiene a Lionel Messi y se mantiene con un gran nivel bajo el mando de Lionel Scaloni, por lo que tanto ellos como Portugal tienen altas probabilidades de ser campeones del mundo.