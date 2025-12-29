La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue en marcha y a medio año de que ruede la pelota en la cancha del Estadio Azteca, la FIFA se llenó de orgullo al informar que se trata de la edición del certamen con mayor demanda de boletos en la historia con 150 millones de aficionados interesados en hacerse presentes en los diferentes estadios en México, Estados Unidos y Canadá.

En el comunicado que la FIFA publicó respecto a la venta de boletos para el Mundial 2026, hicieron énfasis en que la demanda de entradas supera incluso a todos los partidos de las 22 ediciones anteriores juntos, esto con base a los números de tarjetas de crédito con las cuales los aficionados solicitaron los 150 millones de tickets reportados.

“El resultado de la fase actual, que se inauguró el jueves 11 de diciembre de 2025, significa que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene una demanda de más de 30 veces, según los números de tarjetas de crédito verificados que se presentaron con cada solicitud de entrada. Esta demanda también representa 3,4 veces más que el número total de espectadores que han asistido a los 964 partidos que conforman las 22 ediciones de la competición desde 1930”, compartió la FIFA.

Gianni Infantino vislumbra una Copa del Mundo histórica

Respecto a la Copa del Mundo, Gianni Infantino vislumbró una edición histórica del torneo con base a la cantidad de boletos que se solicitaron en apenas 15 días de venta desde los 200 diferentes países diferentes en los cuales se encuentran los aficionados interesados en comprar.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como el espectáculo más grande e inclusivo del planeta, con más de 150 millones de entradas ya solicitadas en solo los primeros 15 días, lo que hace que esta edición tenga una demanda 30 veces superior a la oferta: una verdadera muestra de la increíble demanda de los fanáticos de más de 200 países”, dijo Gianni Infantino, quien, de paso, dijo que este Mundial unirá al planeta mediante el futbol

“Esta abrumadora respuesta de fanáticos apasionados es una verdadera representación de cómo nuestro juego es amado globalmente: vamos a hacer historia en América del Norte cuando unamos al mundo como nunca antes en una celebración de unidad y lo mejor del fútbol”, indicó.

¿Hasta cuándo se venderán boletos para el Mundial 2026?

Con base en la información proporcionada por FIFA, será hasta el martes 13 de enero cuando se cierre la vigente fase de venta de boletos para el Mundial 2026.

Después de la fecha mencionada, los aficionados podrán participar en un sorteo que dará a todos las mismas probabilidades de adquirir boletos para el Mundial 2026 y posteriormente habrá más fases de venta con los boletos que aún queden disponibles para ese entonces.