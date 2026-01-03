La mañana de este sábado 3 de enero México despertó con la noticia de que Estados Unidos, su coanfitrión para el Mundial 2026, había bombardeado Venezuela y secuestró a su presidente, el dictador Nicolás Maduro.

A 159 días del inicio del Mundial 2026, Estados Unidos incursionó en Venezuela para “detener” a su mandatario e instaurar un gobierno provisional que gestionará el petróleo del territorio y será liderado por gente cercana a Donald Trump.

Sin embargo, todo parece indicar que el país de las barras y las estrellas seguirá siendo anfitrión de la próxima Copa del Mundo junto a México y Canadá, pues su mandatario recibió hace unas semanas el premio FIFA de la Paz de la mano de Gianni Infantino.

¿Podría México ser el anfitrión de todo el Mundial 2026 junto a Canadá? La FIFA no sancionaría a Estados Unidos

Luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela comenzó a circular el rumor en redes sociales de que FIFA analizaría designar a México como el único anfitrión del Mundial 2026, pero no es la única vez que esto sucede.

También cuando las redadas anti inmigrantes llevadas a cabo por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó su punto máximo en Estados Unidos, circuló el rumor de que le quitarían el Mundial 2026.

Donald Trump gana el premio FIFA de la paz. (Evan Vucci / AP)

Sin embargo, hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado oficialmente sobre el conflicto entre estadounidenses y venezolanos y, tomando en cuenta la cercana relación entre Gianni Infantino y Donald Trump, es complicado que esto suceda.

Esto debido además a que, de acuerdo a los propios estatutos de la FIFA, solamente pueden tomar cartas en el asunto cuando hay injerencia directa del gobierno en la federación del país en turno, en este caso US Soccer.

Estados Unidos albergará la mayor parte de los partidos del Mundial 2026

Lejos de castigar a Estados Unidos por su injerencia en conflictos armados en distintas partes del mundo, es en dicho país en el que se disputarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026 de la FIFA.

78 encuentros serán los que se disputarán en Estados Unidos para el Mundial 2026, mientras que México y Canadá solamente se llevarán a cabo 13 encuentros en cada uno y ninguno después de la fase de dieciseisavos de final.