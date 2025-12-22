Con el objetivo de evitar fraudes, Claudia Sheinbaum hizo una aclaración sobre la venta de boletos para el Mundial de Fútbol 2026.

En la conferencia matutina de esta mañana de lunes, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, aclaró que los boletos del Mundial 2026 los venden particulares y no el gobierno.

No obstante, señaló que el gobierno colabora con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el gobierno de Estados Unidos y Canadá, para evitar irregularidades.

“Es un asunto privado, no interviene el gobierno. Interviene con PROFECO para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras o quienes compran los boletos... Hay un trabajo coordinado con FIFA y particularmente con los tres gobiernos en donde va a haber partidos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Asimismo informó que la venta y distribución de boletos está a cargo de los dueños de los estadios donde se llevarán a cabo los partidos, así como de la FIFA.

“Es un asunto privado por parte de la FIFA y quienes tienen el estadio Azteca, o el estadio Jalisco, o en Monterrey, pero es un asunto privado” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

FIFA y PROFECO trabajarán juntos para evitar reventa de boletos

En Estados Unidos y Canadá sí está permita la reventa de boletos, pero en México no, por lo que la FIFA trabaja con PROFECO para evitar que esto ocurra.

César Iván Escalante, procurador federal del consumidor, explica que hay una plataforma para un “intercambio de boletos”.

Personas que hayan comprado boletos antes de darse a conocer el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrán intercambiar sus boletos por accesos al partido que en realidad les interesa.

Para evitar engaños, Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial 2026, junto a PROFECO, se asegurarán que el intercambio se lleve a cabo con base a las medidas que indica el portal.

Cabe mencionar que el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

La venta de boletos se lleva a cabo en distintas fases, esta inició en septiembre pasado.