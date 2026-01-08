La tradición de asistir a un partido de futbol va ligada estrechamente a los nombres de los estadios. Algo que cambiará en el Mundial 2026, debido a la prohibición que hará FIFA de los naming rights. Conoce qué son y por qué desaparecerán.

El Estadio Banorte (Azteca), el Estadio BBVA y el Estadio Akron, dejarán de llamarse de esa manera oficialmente durante el Mundial 2026, cita en la que serán sedes de partidos en diferentes fases del torneo.

¿Qué son los naming rights que desaparecerá FIFA durante el Mundial 2026?

Los naming rights son un acuerdo comercial en el que una empresa paga por asociar su nombre a un lugar, en el caso del futbol a un estadio, a cambio de gran visibilidad y exclusividad, lo que no pasará en el Mundial 2026 por culpa de FIFA.

Los namin rights generan ingresos para el propietario del estadio y notoriedad para la marca patrocinadora, siendo una estrategia de marketing que permite renombrar activos por un tiempo definido para promover una marca.

Casos emblemáticos en el mundo son el Allianz Arena del Bayern Múnich o el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. En México, el Estadio Santander, conocido históricamente como Estadio Azteca.

¿Por qué desaparecerá FIFA los naming rights durante el Mundial 2026?

Durante el Mundial 2026, la mayoría de los 16 estadios que albergarán los partidos dejarán en pausa sus acuerdos de naming rights y operarán bajo denominaciones neutras, por orden directa de FIFA.

Eliminar nombres comerciales durante el Mundial 2026 reduce el riesgo de que marcas no patrocinadoras se benefician de la exposición mediática del evento, protegiendo la exclusividad de los patrocinadores oficiales.

¿Qué pasará con los nombres de los estadios durante el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se disputará en 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, y la mayoría tendrá que adoptar identificaciones genéricas ligadas a su ciudad o región, eliminando referencias a una marca comercial.

En Estados Unidos, los naming rights están integrados al negocio deportivo, siendo escaparates permanentes de marcas globales, pero durante el Mundial 2026 no sucederá eso.

En Canadá, uno de los estadios conservará su nombre original, mientras que otro será renombrado.

En México, los estadios Banorte (Azteca), Akron y BBVA tendrán que ser identificados como el nombre de la ciudad en la que se ubican.