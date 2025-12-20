El FIFA Fan Fest se ha convertido en el punto de reunión para miles de aficionados que no alcanzaron boletos para la Copa del Mundo, pues el evento es gratuito, sin embargo, se reveló que dejará de serlo para el Mundial 2026.

Por primera vez en la historia de los mundiales, el FIFA Fan Fest tendrá costo, pero para fortuna de algunos aficionados, solo aplicará para la sede en Nueva York/Nueva Jersey, ciudad en la que se disputará la final del Mundial 2026.

Dicha situación fue confirmada por los organizadores a través de su página oficial, por lo que el evento en el que los aficionados podían ser libres de acceder llegó a su fin y si quieren ser parte del espacio tendrán que pagar.

La nueva avaricia de la FIFA: Fan Fest dejará de ser gratis en el Mundial 2026

Los boletos para el FIFA Fan Fest del Mundial 2026 ya se encuentran disponibles en Ticketmaster con un costo de 12.50 dólares, aproximadamente 223 pesos mexicanos, pero si se adquiere antes del 31 de diciembre de este año, se podrá comprar una segunda entrada a mitad de precio.

En el FIFA Fan Fest de Nueva York/Nueva Jersey los aficionados podrán disfrutar de ocho partidos, incluyendo la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Asimismo, los aficionados podrán disfrutar del encuentro entre el anfitrión Estados Unidos vs Paraguay, el Brasil vs Marruecos, el Alemania vs Curazao, Países Bajos vs Japón y el Costa de Marfil vs Ecuador.

Cabe mencionar que, de momento, solo la sede de Nueva York/Nueva Jersey ha informado que cobrarán el FIFA Fan Fest y no será gratuito.

Mundial 2026 ha recibido críticas por parte de los aficionados

La organización del Mundial 2026 ha recibido críticas por parte de los aficionados debido a los altos costos de las entradas para los partidos, ya que en su mayoría superan los mil dólares.

Además de que existen restricciones migratorias que tendrán los seguidores de países como Haití, Costa de Marfil, Irán y Senegal, provocando que no sea un evento accesible para todos los aficionados.