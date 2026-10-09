Con el viernes botanero inicia hoy 9 de octubre la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX. Son dos los partidos programados a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.

Puebla vs León y Tigres vs Toluca son los partidos del viernes botanero en la Jornada 11.

Partidos en el viernes botanero de la Jornada 11 de Liga MX:

Puebla vs León | 19 horas |ESPN y Disney

Tigres vs Toluca | 21 horas | FOX One y Canal 7

Puebla vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 9 de octubre

Puebla vs León abren la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 9 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas de ESPN y Disney transmitirán el partido.

Partido: Puebla vs León

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney

León ha tenido un buen Apertura 2026 (Fernando Monreal / MEXSPORT)

Tigres vs Toluca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 9 de octubre

Tigres regresa a su cancha para recibir a Toluca en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 9 de octubre, partido que se jugará a las 21 horas.

La plataforma de FOX One y el Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7