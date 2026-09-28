La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará del viernes 9 de octubre al domingo 11 de octubre, tras culminar la Fecha FIFA.

La actividad de la Selección Mexicana detendrá la de la Liga MX, que tras jugar la Jornada 11, volverá a la acción hasta el viernes 9 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:

Viernes 9 de octubre

Puebla vs León | 19 horas

Tigres vs Toluca | 21 horas

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas

Querétaro vs Atlante | 17:00 horas

Atlas vs Chivas | 19:00 horas

América vs Rayados | 21 horas

Domingo 11 de octubre

San Luis vs Santos | 17 horas

Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas

Pumas vs Cruz Azul | 19 horas

Toluca abre la Jornada 11 y sigue su pelea por la cima del Apertura 2026 de la Liga MX

Con dos partidos arranca el viernes 9 de octubre la Jornada 11 de la Liga MX, en la que destaca la visita de Toluca a la cancha de Tigres.

Partidos del viernes 9 de octubre

Puebla vs León | 19 horas

Tigres vs Toluca | 21 horas

Cruz Azul empató con Toluca en la Jornada 10 de la Liga MX. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

América va por liderato de la Liga MX ante Rayados en la Jornada 11

Después de lograr una remontada sobre Necaxa en la Jornada 10 de la Liga MX, América busca ser líder en solitario del Apertura 2026 ante Rayados, el sábado 10 de octubre de 2026.

Son cuatri los partidos programados el sábado 10 de octubre, entre ellos, se juega el Clásico Tapatío: Atlas vs Chivas.

Partidos del sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas

Querétaro vs Atlante | 17:00 horas

Atlas vs Chivas | 19:00 horas

América vs Rayados | 21 hora

Henry Martín le dio una nueva victoria al América luego de meter doblete ante Necaxa (ed / ed)

Pumas se juega el torneo en casa ante Cruz Azul

Sumido en una crisis de resultados, Pumas recibirá a Cruz Azul en el cierre de la Jornada 11 el domingo 11 de octubre.

Ubicado fuera de zona de Liguilla, Pumas necesita ganar o se podría ir despidiendo de una posible clasificación en el Apertura 2026.

Partidos del domingo 11 de octubre

San Luis vs Santos | 17 horas

Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas

Pumas vs Cruz Azul | 19 horas