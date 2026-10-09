Puebla vs León se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 19:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Puebla vs León
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney
Puebla vs León: A qué hora ver el inicio de la Jornada 11 de Liga MX
El viernes 9 de octubre de 2026 inicia la Jornada 11 de la Liga MX a las 19:00 horas, con el partido Puebla vs León.
Puebla vs León: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido Puebla vs León podrá verse a través de las señales de Canal 7, ESPN y Disney, en uno de los dos partidos programados el viernes 9 de octubre.
- Partido: Puebla vs León
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney