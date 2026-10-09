Querétaro vs Atlante se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 17:00 horas por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Atlante
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One
Querétaro vs Atlante ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Querétaro vs Atlante.
Querétaro vs Atlante: A qué hora es el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Será en punto de las 17:00 horas que se jugará el partido Querétaro vs Atlante de la Jornada 11 de la Liga MX.
Querétaro vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido Querétaro vs Atlante podrá verse a través de la señal de Fox One, en uno de los dos partidos programados el sábado 10 de octubre.
- Partido: Querétaro vs Atlante
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One