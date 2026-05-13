La NFL confirmó que los Minnesota Vikings enfrentarán a los San Francisco 49ers el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

Este miércoles 13 de mayo, se hizo oficial el rival de los 49ers, quienes ya habían sido anunciados y serán locales ante los Minnesota Vikings.

El partido será parte de la temporada regular de la NFL, como parte de la internacionalización de la liga de futbol americano.

Vikings jugará en México (@vikings)

Los 49ers recibirán a los Vikings en el Ciudad de México

Los 49ers fueron anunciados en el mes de febrero como una de las escuadras que jugaría en la Ciudad de México el 22 de noviembre del 2026, cita en la que serán locales ante los Vikings.

Al respecto, Arturo Olive, director general de la NFL México destacó su satisfacción por la confirmación del juego en el Estadio Banorte.

“Estamos encantados de recibir a los San Francisco 49ers una vez más en la Ciudad de México para el partido de la NFL en México 2026” Arturo Olive, director general de la NFL México

Vikings están listos para jugar ante 40ers en la CDMX

Los Minnesota Vikings recibieron con agrado la confirmación del partido ante los 49ers en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

“En esta esquina, con un gran poder y estrellas espectaculares, ¡LOS VIKINGS!“, publicó la organización de Minnesota en sus redes sociales.

La NFL vuelve a la CDMX con el primer Sunday Night Football jugado fuera de Estados Unidos: San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings.