Pachuca vs Necaxa se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 17:15 horas por Fox One.
- Partido: Pachuca vs Necaxa
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 17:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One
Pachuca vs Necaxa ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El domingo 11 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga MX con el partido Pachuca vs Necaxa.
Pachuca vs Necaxa: A qué hora es el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Será en punto de las 17:15 horas que se jugará el partido Pachuca vs Necaxa de la Jornada 11 de la Liga MX.
Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido Pachuca vs Necaxa podrá verse a través de la señal de Fox One, en uno de los dos partidos programados el domingo 11 de octubre.
- Partido: Pachuca vs Necaxa
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 17:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One