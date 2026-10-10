San Luis vs Santos juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 17:00 horas por ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs Santos

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis va por otra victoria en su cancha (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

San Luis vs Santos: A qué hora ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

El domingo 11 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga MX a las 17:00 horas, con el partido San Luis vs Santos.

San Luis vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

El partido San Luis vs Santos podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+, en uno de los partidos programados el domingo 11 de octubre.

Los partidos Pachuca vs Necaxa y Pumas vs Cruz Azul también se jugarán este domingo 11 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026.