Tigres vs Toluca chocan en la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 21:00 horas por Canal 7 y FOX One.

  • Partido: Tigres vs Toluca
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One
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Tigres vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

El viernes 9 de octubre de 2026 inicia la Jornada 11 de la Liga MX, y a las 21:00 horas se miden Tigres vs Toluca.

Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

El partido Tigres vs Toluca podrá verse a través de las señales de Canal 7 y FOX One en uno de los dos partidos programados el viernes 9 de octubre.

  • Partido: Tigres vs Toluca
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One
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