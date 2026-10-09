Tigres vs Toluca chocan en la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 21:00 horas por Canal 7 y FOX One.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
Tigres vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
El viernes 9 de octubre de 2026 inicia la Jornada 11 de la Liga MX, y a las 21:00 horas se miden Tigres vs Toluca.
Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido Tigres vs Toluca podrá verse a través de las señales de Canal 7 y FOX One en uno de los dos partidos programados el viernes 9 de octubre.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y FOX One