Atlas vs Chivas se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 19:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Atlas vs Chivas
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Atlas vs Chivas es el tercer partido programado el sábado 10 de octubre, en el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026.
Se trata de un partido vital para definir el futuro de ambos equipos en el Apertura 2026, de cara a la Liguilla.
Atlas vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El sábado 10 de octubre de 2026 inicia la Jornada 11 de la Liga MX con el partido Atlas vs Chivas.
Atlas vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido Atlas vs Chivas podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Atlas vs Chivas
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN