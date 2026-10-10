Atlas vs Chivas se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 19:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Atlas vs Chivas es el tercer partido programado el sábado 10 de octubre, en el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026.

Se trata de un partido vital para definir el futuro de ambos equipos en el Apertura 2026, de cara a la Liguilla.

Atlas vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

El sábado 10 de octubre de 2026 inicia la Jornada 11 de la Liga MX con el partido Atlas vs Chivas.

Atlas vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

El partido Atlas vs Chivas podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.