América vs Rayados juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 21:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

  • Partido: América vs Rayados
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Brian Rodríguez, jugador del América.
América pelea el liderato de la Liga MX (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

América vs Rayados: A qué hora ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga MX a las 21:00 horas, con el partido América vs Rayados.

América vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

El partido América vs Rayados podrá verse a través de las señales de Canal 5, TUDN y ViX, en uno de los partidos programados el sábado 10 de octubre.

Los partidos FC Juárez vs Tijuana y Atlas vs Chivas también se jugarán este sábado 10 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026.

  • Partido: América vs Rayados
  • Fase: Jornada 11 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX