América vs Rayados juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 21:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
América vs Rayados: A qué hora ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga MX a las 21:00 horas, con el partido América vs Rayados.
América vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido América vs Rayados podrá verse a través de las señales de Canal 5, TUDN y ViX, en uno de los partidos programados el sábado 10 de octubre.
Los partidos FC Juárez vs Tijuana y Atlas vs Chivas también se jugarán este sábado 10 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX