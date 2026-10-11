Pumas vs Cruz Azul se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 19 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El domingo 11 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga MX con el partido Pumas vs Cruz Azul.
Pumas vs Cruz Azul: A qué hora es el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Será en punto de las 19 horas que se jugará el partido Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 de la Liga MX.
Pumas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido Pumas vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX, en uno de los dos partidos programados el domingo 11 de octubre.
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN