FC Juárez vs Tijuana se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 17:00 horas por Fox One y Canal 7.
- Partido: FC Juárez vs Tijuana
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Canal 7
FC Juárez vs Tijuana: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido FC Juárez vs Tijuana.
FC Juárez vs Tijuana: A qué hora es el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Será en punto de las 17:00 horas que se jugará el partido FC Juárez vs Tijuana de la Jornada 11 de la Liga MX.
FC Juárez vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?
El partido FC Juárez vs Tijuana podrá verse a través de las señales de Fox One y Canal 7, en uno de los dos partidos programados el sábado 10 de octubre.
- Partido: FC Juárez vs Tijuana
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Canal 7