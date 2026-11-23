Bodo Glimt vs LASK se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.
Bodo Glimt vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Bodo Glimt 2-3 LASK es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Bodo Glimt 2-3 LASK.
Bodo Glimt vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Bodo Glimt vs LASK, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
Bodo Glimt
- Portero: Nikita Haikin
- Defensas: Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen y Fredrik André Bjørkan
- Mediocampistas: Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Ulrik Saltnes
- Delanteros: Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen y Jens Petter Hauge
LASK
- Portero: Lukas Jungwirth
- Defensas: Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade y George Bello
- Mediocampistas: Robert Ljubičić, Alessandro Schöpf, Florian Flecker, Sascha Horvath y Christoph Lang
- Delantero: Samuel Adeniran
Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs LASK en la Champions League
Bodo Glimt vs LASK chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Bodo Glimt vs LASK
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspmyra Stadion
- Transmisión: Fox One o HBO Max