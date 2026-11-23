Bodo Glimt vs LASK se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League, el pronóstico para el partido del martes 24 de noviembre de 2026 es victoria del equipo visitante.

Bodo Glimt vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Bodo Glimt 2-3 LASK es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Bodo Glimt 2-3 LASK.

Bodo Glimt vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bodo Glimt vs LASK, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Bodo Glimt

Portero: Nikita Haikin

Defensas: Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen y Fredrik André Bjørkan

Mediocampistas: Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Ulrik Saltnes

Delanteros: Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen y Jens Petter Hauge

LASK

Portero: Lukas Jungwirth

Defensas: Kasper Jørgensen, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade y George Bello

Mediocampistas: Robert Ljubičić, Alessandro Schöpf, Florian Flecker, Sascha Horvath y Christoph Lang

Delantero: Samuel Adeniran

Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs LASK en la Champions League

Bodo Glimt vs LASK chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.