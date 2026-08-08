América Femenil vs Cruz Azul se juegan el paso invicto en la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 a favor de las Águilas en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones.

América Femenil vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 2

El pronóstico del partido América vs Cruz Azul es victoria 3-1 de las Águilas como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: América 3-1 Cruz Azul

América Femenil vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2

América vs Cruz Azul se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

América

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Karen Luna, Annia Mejía, Mariela Ramos y Karina Rodríguez

Mediocampistas: Montse Saldívar, Alexa Soto, Irene Guerrero y Gabriela García

Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse da Silva

América Femenil debutó con triunfo en el Apertura 2026 (mexsport / Carlos Ramirez)

Cruz Azul

Portera: Alexandría Godínez

Defensas: Edith Carmona, Rocío Martínez, María Peraza y Opal Curless

Mediocampistas: Dalia Molina, Jhoana Robles y Danielle Fuentes

Delanteras: Belén Cruz, Daniela Calderón y Brenda Serén

América vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA?

El sábado 8 de agosto se enfrentan América vs Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.