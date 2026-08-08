América Femenil vs Cruz Azul se juegan el paso invicto en la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 a favor de las Águilas en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones.
América Femenil vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 2
El pronóstico del partido América vs Cruz Azul es victoria 3-1 de las Águilas como parte de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: América 3-1 Cruz Azul
América Femenil vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2
América vs Cruz Azul se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
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América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Karen Luna, Annia Mejía, Mariela Ramos y Karina Rodríguez
- Mediocampistas: Montse Saldívar, Alexa Soto, Irene Guerrero y Gabriela García
- Delanteras: Scarlett Camberos y Geyse da Silva
Cruz Azul
- Portera: Alexandría Godínez
- Defensas: Edith Carmona, Rocío Martínez, María Peraza y Opal Curless
- Mediocampistas: Dalia Molina, Jhoana Robles y Danielle Fuentes
- Delanteras: Belén Cruz, Daniela Calderón y Brenda Serén
América vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA?
El sábado 8 de agosto se enfrentan América vs Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.
- Partido: América vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: YouTube y ViX