El astro argentino Lionel Messi está de luto, debido a que su padre, Jorge Messi, murió la noche del viernes 7 de agosto de 2026 a los 68 años de edad.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el empresario que fungía como representante del futbolista, murió mientras estaba internado en un sanatorio de Rosario, Argentina.

Los reportes refieren que Jorge Messi murió debido a complicaciones en su estado de salud, de las que se indica, derivaron de una grave enfermedad de la que se desconocen los detalles.

Jorge Messi (AFP)

Jorge Messi murió a los 68 años tras una larga enfermedad

Durante el Mundial 2026, tras el debut de la selección argentina ante Argelia, Lionel Messi declaró que había pasado “días difíciles” debido a una situación personal y familiar de la que no dio los pormenores.

Días después, la familia Messi informó a medios de comunicación que Jorge Messi, padre de Lionel, estaba afrontando problemas de salud por los que incluso tuvo que ser hospitalizado.

Sin embargo, se aseguró que la salud del también representante de “La Pulga” era estable y presentaba una evolución favorable; sin embargo, tras casi un mes de lo anterior, Jorge Messi murió.

Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi (Tomada de video)

Al respecto, medios como Infobae y Rosario3 refieren que Jorge Messi murió a los 68 años mientras se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario, de donde es oriunda la familia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido mayor información con respecto al fallecimiento del papá de Lionel Messi, por lo que no se sabe cuál era la enfermedad que lo aquejaba.

Jorge Messi impulsó a Lionel Messi al estrellato

Jorge Messi fue reconocido por ser el gran impulsor de la carrera futbolista de su hijo Lionel Messi, ya que se desempeño como su representante legal y gestor corporativo.

El padre de “La Pulga”, se encargó de todas las negociaciones clave que llevaron al astro a la cima del futbol mundial e incluso, tuvo en sus manos la administración de su marca desde sus inicios.

En el año 2000, gestionó el traslado de la familia de Rosario a España, tras acordar con el FC Barcelona el financiamiento del tratamiento para la deficiencia de hormona de crecimiento de “Lío”.

Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi (Tomada de video)

A lo largo de dos décadas, coordinó los contratos del 10 argentino con el FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami y supervisó los derechos de imagen y patrocinio internacional.

Como apoderado principal, asumió las relaciones institucionales con directivas y patrocinadores, además de que canalizó las exigencias mediáticas para mantener la operatividad deportiva del jugador.