El Estadio Banorte de la CDMX está a unas horas de recibir su segundo partido del Mundial 2026; sin embargo, la llegada al recinto podría complicarse por el cierre de estaciones del Metro como Chabacano.

Cierre de estación Chabacano de la Línea 2 (@MetroCDMX/X)

Lo anterior debido a que Metro Chabacano, es una de la estaciones de mayor afluencia por su conectividad con la Línea 2, desde la cual se puede transbordar al Tren Ligero que lleva hasta el Estadio Banorte.

Por eso, te explicamos cuál es una ruta alternativa por medio de la cual se puede arribar al recinto deportivo que albergará el partido entre Colombia y Uzbekistán del Mundial 2026.

Toma esta ruta alternativa para llegar al Estadio Banorte; Metro Chabacano está cerrado

A un par de horas del silbatazo inicial del partido entre Colombia y Uzbekistán, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX informó que la estación Chabacano de la Línea 2 está cerrada.

El cierre representa un problema para quienes irán al Estadio Banorte, debido a que es una de las estaciones de mayor conectividad por sus transbordes con las Líneas 8 y 9, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Al respecto, policías de la CDMX sugieren que el transborde de la Línea 8 a la 2 se haga en Bellas Artes, mientras que de la Línea 9 sea realice en Centro Médico y luego a Hidalgo.

A partir de dichas estaciones de la Línea 2 o línea azul, se puede realizar el recorrido hasta Tasqueña, donde se transborda al Tren Ligero para recorrer las 5 paradas para llegar al Estadio Banorte:

Las Torres Xotepingo La Virgen Ciudad Jardín Estadio Azteca

Colombianos recurren al Tren Ligero para llegar al Estadio Banorte (Michelle rojas)

Línea 2 del Metro CDMX registra afectaciones en pleno Mundial 2026

Bajo la promesa de reinaugurarse días antes del inicio del Mundial 2026, la Línea 2 del Metro de la CDMX comenzó un proceso de remodelación, sin embargo, los trabajos no han concluido pese a que el certamen ya comenzó.

Las estaciones Zócalo y Chabacano, 2 de las que suelen concentrar mayor afluencia, no ofrecen servicio debido a que en ellas siguen realizándose los respectivos trabajos.

En tanto que en el pleno día del partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estado Banorte, la estación General Anaya también cerró por unos minutos, hecho que derivó en un portazo que autoridades no lograron contener.