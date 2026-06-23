El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la CDMX, Adrián Rubalcava, anunció la reapertura del Metro Chabacano de la Línea 2, pero el aviso desató nuevas críticas.

“Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX” Adrián Rubalcava

Por medio de redes sociales, el funcionario resaltó que desde el inicio del servicio el martes 23 de junio, por fin reabrió la estación que estuvo cerrada desde el mes de mayo.

Sin embargo, reportes señalan que los trabajos de rehabilitación en Metro Chabacano habrían sido insuficientes, debido a que se denunciaron fallas en un importante servicio de la estación.

Reabre Metro Chabacano de la Línea 2

Como parte de las acciones de rehabilitación que se realizaron por el Mundial 2026, 9 estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fueron intervenidas.

A un par de días de que se dispute el partido México vs Chequia en el Estadio Banorte por el Mundial 2026, reabrió una de las estaciones con más afluencia de la Línea 2, el Metro Chabacano.

Así lo destacó el director del STC, Adrián Rubalcava, quien refirió en su publicación que desde las 5:00 horas del 23 de junio, Metro Chabacano reabrió sus puertas a los usuarios.

Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece… pic.twitter.com/f5OoTtf26H — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 23, 2026

Sobre lo ocurrido, Adrián Rubalcava resaltó que el servicio de trenes y traslados se ofrece con total normalidad en ambos sentidos, aunque resaltó que “Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada.

Asimismo, dijo que la reapertura de Metro Chabacano, es un “paso más en la recuperación de las estaciones" que fueron intervenidas para la rehabilitación y modernización de la Red.

Escaleras eléctricas de Metro Chabacano no sirven

Pese a que Adrián Rubalcava anunció con bombo y platillo la reapertura de Metro Chabacano luego de varias semanas sin servicio, en redes sociales se denunció que la rehabilitación no fue suficiente.

Lo anterior debido a que se reporta que varias de las escaleras eléctricas de la estación de la Línea 2, no sirve, por lo que los usuarios deben subir y bajar por su propio pie.

Incluso, un par de ellas permanecen sin acceso, pues hay lonas que impiden pasar a ellas y se solicita recurrir a las escaleras normales para avanzar a las zonas de andenes.