El Tren Ligero restringió el acceso a Tasqueña con motivo del partido México vs Chequia, por lo que a partir de las 13:00 horas el paso solo se permitirá a quienes vayan al Estadio Banorte.

Según informó el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX, el acceso estará permitido para:

Quienes cuenten con un boleto para el México vs Chequia

Residentes en las áreas cercanas al Estadio Banorte

En tanto, el servicio en el resto de las estaciones de la línea del Tren Ligero continúa operando con normalidad, permitiendo el ascenso y descenso sin inconvenientes.

Tren Ligero limita el acceso en Tasqueña (Especial)

Trolebús contará con servicios directos para llegar al Estadio Banorte

A partir de las 14:00, el Trolebús de la CDMX contará con servicios directos al Estadio Banorte con motivo del México vs Chequia, desde:

Plaza Carso

Sevilla y Tokio

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Palacio de los Deportes

Terminal Tasqueña

Nota en desarrollo. En breve más información...