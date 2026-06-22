Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), reinauguró estaciones del la Línea 2 del Metro CDMX tras su rehabilitación.

La jefa de gobierno señaló que se trata de una obra que beneficiará a millones de personas que usarán esta línea después de que termine el Mundial 2026.

Asimismo, aseguró que se trata de un “corredor estratégico” que conecta el norte y sur de la CDMX y resaltó que el Metro CDMX es “el corazón de la movilidad y patrimonio de nuestra gente”.

“Sabemos lo importante que es el Metro CDMX en la vida diaria de millones de personas. Por eso trabajamos para renovar las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2...El Mundial se va, pero las obras permanecen para quienes mueven esta gran ciudad todos los días” Clara Brugada

Clara Brugada inaugura 4 estaciones del Metro CDMX

Clara Brugada reinauguró 4 estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX este lunes 22 de junio.

Se trata de las estaciones:

Taxqueña

General Anaya

Ermita

Portales

De acuerdo con Clara Brugada, los trabajos se enfocaron en corregir el desgaste estructural en dichas estaciones, así como en dignificar los espacios públicos.

Asimismo, señaló que se trató de trabajos que forman parte de un plan integral para devolver la eficiencia y seguridad a este corredor estratégico conecta el norte con el sur de la capital.

Por otra parte, Clara Brugada destacó que se han realizado trabajos de mantenimiento profundo con una inversión de mil 418 millones de pesos.

Como parte de este mantenimiento, se realizó la sustitución de cables de tracción en el tramo superficial que va de Villa de Cortés a Portales.

Así como la modernización de equipos de bombeo y renovación del sistema contra incendios tipo húmedo, entre otros puntos.