Las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX están definidas; Tigres enfrentará a Cruz Azul y Toluca hará lo propio con Monterrey, los ganadores se enfrentarán en la gran final, la cual no tiene fecha definida todavía dada la posibilidad de que exista una definición navideña por el título, cosa que depende enteramente de La Máquina.

Y es que, con la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental de este año, la final navideña podría darse en caso de que los Cementeros logren eliminar a Tigres. Si esto ocurre, la Liga MX deberá pausarse para que los celestes vayan a jugar a Qatar, luego de eso, lucharían por el décimo título de su historia.

Si Cruz Azul queda eliminado en contra de Tigres, la final del Apertura 2025 se jugará conforme al calendario original sin importar lo que suceda en la serie de Toluca contra Monterrey. Dicho esto, es de suma importancia lo que suceda con los Cementeros porque marcará las fechas término del campeonato.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga MX si eliminan a Cruz Azul?

Si Cruz Azul es eliminado por Tigres en la semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX, la gran final tiene las fechas seguras dado que la ida se jugaría el jueves 11 de diciembre, mientras que el partido definitivo sería el domingo 14 de diciembre.

Si Toluca elimina a Monterrey y Tigres hace lo propio contra Cruz Azul, la final de ida por el título de la Liga MX se jugaría en el Estadio Universitario de Nuevo León, mientras que la vuelta se llevaría a cabo en La Bombonera.

Por otra parte, si Rayados echa al campeón, el primer juego de la final sería en el Gigante de Acero y la vuelta contra Tigres en el Volcán en la fecha ya mencionada.

¡Las Semifinales están listas! 🔥



Los cuatro que sueñan con la gloria ya están definidos… Y lo que viene promete emociones a tope. ✨#AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ry4p7Q6ty9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

¿Qué pasa si Cruz Azul avanza a la final?

Si Cruz Azul avanza a la final por el título del futbol mexicano, la final de ida se jugaría el jueves 25 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario si su rival es Toluca, mientras que, si se enfrenta a Rayados, el primer juego sería en el Gigante de Acero.

Por otra parte, el juego de vuelta de la final en caso de Cruz Azul pase de semifinal sería el domingo 28 de diciembre en La Bombonera si es contra Toluca o en CU si es frente a Monterrey.