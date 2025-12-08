La Liga MX ya confirmó los detalles para la esperada Final del Apertura 2025 entre Deportivo Toluca y Club Tigres.

Tras unas semifinales reñidas, Deportivo Toluca y Club Tigres son los últimos dos equipos en pie y pelearán por coronarse en el Apertura 2025.

Esta será la primera vez que ambos equipos se vean las caras en una final, lo que añade un toque especial a la serie que contará con partido de ida y vuelta.

Toluca vs Tigres: Día, hora y canal para la Final del Apertura 2025

La Liga MX confirmó los horarios para la Final del Apertura 2025 entre Deportivo Toluca y Club Tigres, abriendo el camino a un duelo que promete emoción y estrategia.

El primer enfrentamiento se jugará en el Estadio Universitario, la casa de los Tigres, donde buscarán sacar ventaja temprana en la serie.

La vuelta tendrá lugar en el Estadio Nemesio Díez, escenario donde Toluca intentará hacer valer su localía y definir al campeón frente a su afición.

Jueves 11 de diciembre | 20:00 horas | Estadio Universitario Partido de vuelta: Domingo 15 de diciembre | 19:00 horas | Estadio Nemesio Díez

Toluca vs Tigres: Una final inédita en la Liga MX

La final del Apertura 2025 enfrenta a Deportivo Toluca y Club Tigres en un duelo que nunca se había visto en la Liga MX.

Aunque Toluca y Tigres se han cruzado en liguillas anteriores, esta será su primera cita en una gran final, aumentando la expectativa entre aficionados y medios.

Toluca llega con la posibilidad de alcanzar su 11º título, buscando además un bicampeonato tras coronarse en el Clausura 2025.

Tigres, por su parte, aspira a su 9º campeonato y a romper una sequía de dos años sin finales.