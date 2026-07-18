El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos organice en el futuro otro mundial de la FIFA en solitario, sin compartir sedes como México y Canadá.

Durante un evento junto a Gianni Infantino, Donald Trump destacó el éxito que ha tenido el Mundial 2026 en este país y señaló que le gustaría ver otra edición exclusivamente de Estados Unidos.

“Creo que deberíamos hacerlo otra vez, pero solo nosotros, sin México ni Canadá”. Donald Trump

Donald Trump propone un nuevo Mundial en Estados Unidos sin México ni Canadá (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Donald Trump quiere otro Mundial en Estados Unidos, pero sin México ni Canadá

De frente al encuentro final del torneo entre Argentina y España, Donald Trump e Infantino realizaron una conferencia de prensa para informar sobre los resultados del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Ante los medios, el presidente Donald Trump expresó su deseo de que Estados Unidos albergue otra Copa Mundial de la FIFA, solo que en esta ocasión quiere hacerlo como sede única.

Asimismo, Trump bromeó ante la sugerencia de Infantino sobre compartir la sede con China. El presidente de Estados Unidos desató risas al decir que, de hacer esto, los vuelos entre ambos países serían muy cortos.

La obtención de Trump de protagonizar un Mundial en solitario surge luego del balance positivo sobre el torneo de 2026, que habría dejado una derrama de 20 mil millones de pesos para Estados Unidos.