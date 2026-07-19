La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium quedó marcada por el dramatismo y la gloria de España, que venció 1-0 a Argentina en tiempo de compensación.

Marcador: España 1-0 Argentina.

El gol de Ferran Torres al minuto 106 definió el título y dio a La Roja su segundo campeonato mundial, consolidando a una nueva generación encabezada por Lamine Yamal y Nico Williams.

Con esta victoria, España revive la memoria de Sudáfrica 2010 y confirma una nueva era dorada para su fútbol.

España ganó el Mundial 2026. (JAMES LANG / IMAGN IMAGES via Reuters)

España vs Argentina: así se definió el título del Mundial 2026

España encaró el partido tomando la iniciativa en busca del triunfo, pero Argentina supo soportar los embates europeos, para poco a poco apoderarse del balón en la final del Mundial 2026.

Así fueron los goles de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina:

Minuto 106: Gol de Ferran Torres (España)

España conquista su segundo título título Mundial

Selección de España hizo historia al conquistar su segundo título de la Copa del Mundo, confirmando una nueva era dorada para el futbol español.

Lamine Yamal, Nico Williams y compañía fueron protagonistas de una generación que ya está siendo comparada con aquella que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010.