La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitieron una alerta para prevenir el lavado de dinero y la trata de personas rumbo al Mundial 2026.

“Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas”. UIF y CNBV

En el mensaje, dirigido a sujetos obligados del sistema financiero, se insta a fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados a la comisión de ambos delitos.

La alerta permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del Mundial 2026.

Alerta de UIF y CNBV (Comunicado)

Alerta de UIF y CNBV (Comunicado)

UIF y CNBV buscan proteger a sectores vulnerables y al sistema financiero rumbo al Mundial 2026

Aunque la UIF y CNBV sostuvieron que el Mundial 2026 representa una oportunidad para el desarrollo económico y turístico, alertaron que se pueden presentar delitos graves como el lavado de dinero y la trata.

Por lo anterior, instaron a instituciones a reforzar los mecanismos de control interno y una mayor coordinación entre las instituciones financieras para detectar e impedir dichos delitos.

Con esto, se busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada, además de proteger el sistema financiero nacional.

En el comunicado, se informa que la alerta se formuló en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá.