André Jardine rompió en llanto durante su despedida del Club América, al escuchar los mensajes llenos de afecto que sus antiguos discípulos grabaron para decirle adiós.

“Gracias a todos, me reventaron el corazón. Esto vale más que todos lostítulos", fue la frase con la que 'El Ajedrecista' concluyó su fase de tres años como Director Técnico del Club América.

"Esto vale más que todos los títulos..." 🥹🫶

¡Te queremos muchísimo, Jardine! 🫂#LegadodeCampeón pic.twitter.com/OHAio8K4HM — Club América (@ClubAmerica) June 5, 2026

¿Quiénes se despidieron de André Jardine?

La partida de André Jardine como técnico del Club América motivó a sus discípulos a enviarle mensajes de gratitud, afecto y despedida, destacando grandes jugadores como:

Jonathan Dos Santos

Henry Martín

Alejandro Zendejas

Igor Lichnovsky

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Patricio Salas

Dagoberto Espinoza

Alan Cervantes

Miguel Vázquez

Incluso, exjugadores del América también enviaron mensajes a Jardine, entre ellos:

Álvaro Fidalgo (salió en febrero de 2026)

Richard Sánchez (ahora en Olimpia de Paraguay)

André Jardine rompe en llanto durante su despedida del Club América (Especial)

“Un padre para muchos”: Mensajes de los jugadores del Club América a André Jardine

Durante su mensaje a André Jardine, Álvaro Fidalgo expresó: “Gracias por todo, gracias por tanto... un padre para muchos“. Por su parte, Henry Martín dijo: “Nos deja un gran vacío. Hoy se termina una era, acompañada de ti”.

Otros mensajes emotivos fueron los siguientes: