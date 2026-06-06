André Jardine rompe en llanto durante su despedida del Club América

André Jardine rompió en llanto durante su despedida del Club América, al escuchar los mensajes llenos de afecto que sus antiguos discípulos grabaron para decirle adiós.
“Gracias a todos, me reventaron el corazón. Esto vale más que todos lostítulos", fue la frase con la que 'El Ajedrecista' concluyó su fase de tres años como Director Técnico del Club América.
¿Quiénes se despidieron de André Jardine?
La partida de André Jardine como técnico del Club América motivó a sus discípulos a enviarle mensajes de gratitud, afecto y despedida, destacando grandes jugadores como:
- Jonathan Dos Santos
- Henry Martín
- Alejandro Zendejas
- Igor Lichnovsky
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Patricio Salas
- Dagoberto Espinoza
- Alan Cervantes
- Miguel Vázquez
Incluso, exjugadores del América también enviaron mensajes a Jardine, entre ellos:
- Álvaro Fidalgo (salió en febrero de 2026)
- Richard Sánchez (ahora en Olimpia de Paraguay)
“Un padre para muchos”: Mensajes de los jugadores del Club América a André Jardine
Durante su mensaje a André Jardine, Álvaro Fidalgo expresó: “Gracias por todo, gracias por tanto... un padre para muchos“. Por su parte, Henry Martín dijo: “Nos deja un gran vacío. Hoy se termina una era, acompañada de ti”.
Otros mensajes emotivos fueron los siguientes:
- Jonathan Dos Santos: “André, no sabes lo difícil que es hacer este video”
- Alejandro Zendejas: “En donde competimos por todo, ganamos todo”
- Igor Lichnovsky: “Tú has sido el capitán del barco... nos regaló momentos que nunca olvidaremos”
- Israel Reyes: “Dejaste letras de oro en este club... vas a ser recordado como lo más grande que le ha pasado al América”