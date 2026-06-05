Al igual que lo hizo Japón, la selección de Suecia solicitó a la FIFA entrenar en El Barrial, instalación de los Rayados de Monterrey, en lugar del Estadio Universitario, casa de los Tigres.

La petición de la federación sueca se realizó de cara a los partidos de su selección en el Mundial 2026, que jugará en la sede de Monterrey.

(@naiarapeque5)

¿Por qué descarta Suecia entrenar en la cancha de Tigres?

El plan original de la FIFA de cara al Mundial 2026, estipulaba que Suecia entrenara en el Estadio Universitario, casa de los Tigres de la Liga MX.

Sin embargo, la delegación sueca rechazó esa opción y la razón es que prefieren las canchas de El Barrial debido a que cuentan con la misma tecnología de césped que el Estadio Monterrey, donde disputará un partido del Mundial 2026.

El jueves 4 de junio, la Selección de Japón les puso el ejemplo a los suecos, pues también solicitó el cambio de sede de prácticas hacia el complejo de Rayados.

¿Cuándo juega Suecia en Monterrey?

Suecia debuta el domingo 14 de junio en el Mundial 2026 ante la selección de Túnez, partido programado para jugarse en el Estadio Monterrey.

Suecia llegará a Monterrey el jueves 11 de junio, día en el que ya deberán conocer si les fue autorizado el cambio de sede de entrenamiento, del Estadio universitario a las canchas de Rayados de Monterrey.

Aunque no jugará de nuevo en Monterrey, Suecia lo hará muy cerca del estado regio, ya que enfrentará a Países Bajos y Japón, en Houston y Arlington, respectivamente.