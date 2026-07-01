Javier Aguirre compartió que el partido México vs Ecuador le trajo una bonita noche luego del triunfo de la selección nacional 2-0 y aseguró que si tercer nieto les regaló la victoria.

De acuerdo con el Director Técnico (DT) el triunfo de México sobre Ecuador fue gracias al equipo que se merece la conexión con la afición en este Mundial 2026.

Sin embargo, también aseguró que su tercer nieto, que nació el 29 de junio, es decir, un día antes del partido, “trajo torta bajo el brazo”.

“Ayer fui abuelo por tercera vez. Ayer nació mi tercer nieto y trajo torta bajo el brazo. Estoy contento” Javier Aguirre

Javier Aguirre reconoce trabajo de la selección en el México vs Ecuador

Javier Aguirre reconoció el trabajo de la selección mexicana en el México vs Ecuador, triunfo con el que pasa a los octavos de final en el Mundial 2026.

De acuerdo con el DT mexicano, esta selección es una “verdadera familia” y un grupo espectacular que logró un juego redondo.

“Es una verdadera familia…es un grupo espectacular. Se nos dieron bien las cosas en la primera parte, jugamos bien al fútbol” Javier Aguirre

Javier Aguirre resaltó que este triunfo en dieciseisavos de final era algo que “la gente, la afición, el pueblo mexicano merecía una noche como esta”.

Por otra parte, resaltó que el México vs Ecuador fue un partido para recordar y aseveró que fueron “justos vencedores” en este partido de eliminación.

“Sí es un partido redondo, sobre todo por la comunión con la gente…fue un buen partido, para recordar…Creo que hoy fuimos justos vencedores” Javier Aguirre

Javier Aguirre va por un “partido completo” en octavos de final

Por otra parte, Javier Aguirre aseguró que si bien reconoce que el México vs Ecuador fue un buen partido en el que ganaron de manera justa, aún hace falta tener un “partido completo”.

El DT de México señaló que no quedó conforme con el encuentro ya que en el segundo tiempo Ecuador tuvo mayor dominio del balón.

Javier Aguirre reconoció que la selección mexicana jugó bien al fútbol pero busca que en el partido de octavos de final del próximo 5 de julio en el Estadio Banorte puedan “hacer un partido completo al fin”.