El Mundial 2026 está dejando los mejores memes en las redes sociales, sin embargo, el seleccionado Gilberto Mora tiene los propios debido a su edad, con solo 17 años.

Pues sin más los memes han convertido a Gilberto Mora como “el niño”, el “bebé” de todo México, pues el seleccionado nacional se ha ganado el cariño de la afición por su edad y su buen juego.

De todas las pendejadas que he visto en la supercarretera sobre Gilberto Mora en los últimos días, ésta es la única que sí me ha dado risa. Dios bendiga a esa tierna creatura. pic.twitter.com/IqlKs3mE0O — Shuy® 🇲🇽 (@jesus_solis) July 2, 2026

Gilberto Mora tiene los mejores memes del Mundial 2026 por su edad

Sin duda, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial 2026 y también uno en redes sociales con los mejores memes por su edad.

Pues Gilberto Mora se ha convertido en el “hijo pollito” de todo México, con vibras como Peter Parke y “Tony” Stark, pues todos cuidan de él.

Los mejores memes que dejó la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 (Especial)

Los mejores memes que dejó la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 (Especial)

Otros más lamentan con memes como es que Gilberto Mora no puede quedarse a los festejos, pues el “niño” debe descansar y dormir bien, tras los partidos del Mundial 2026.

Los mejores memes que dejó la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 (Especial)

Los mejores memes que dejó la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 (Especial)

Los mejores memes que dejó la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 (Especial)

Asimismo, en más memes de Gilberto Mora también hace mofa de tener cuidado con ese “niño”, pues es más que peligroso a la hora de entrar en la cancha.

Los mejores memes que dejó la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026 (Especial)

Gilberto Mora, el niño de “Memo” Ochoa en el Mundial 2026

El arquero de la Selección Mexicana, Guillermo “Memo” Ochoa se suma a los memes por la edad de Gilberto Mora en el Mundial 2026.

Luego de que “Memo” Ochoa compartió una historia en su Instagram que ha causado sensación entre los aficionados.

Pues sin más “Memo” Ochoa informó a todos que “ya puse a dormir a mi niño. Descanse. Buenas noches”, donde acompañó la publicación con un video desde la habitación de Gilberto Mora.

Con lo que “Memo” Ochoa confirma que dentro de la Selección Mexicana conocen bien la tendencia en redes sociales por la edad de Gilberto Mora y por lo que más que nada ellos son parte del juego de los memes.