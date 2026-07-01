La clasificación de México a los octavos de final del Mundial de 2026 dejó grandes actuaciones individuales y el comentarista Andrés Vaca destacó en específico a tres figuras de la Selección Mexicana.

A través de sus redes sociales, Andrés Vaca destacó el desempeño de Julián Quiñones, Raúl “Tala” Rangel y Jorge Sánchez, a quienes consideró fundamentales para que el Tricolor avanzara a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

“Julián Quiñones es probablemente el jugador más determinante en momentos de máxima presión de los últimos años de nuestro fútbol. Lo hizo con Atlas, lo hizo con América y lo está haciendo en el mundial”. Andrés Vaca, narrador de TUDN.

Andrés Vaca asegura que el Tala Angel y Jorge Sánchez demostraron un alto nivel

El portero mexicano Raúl “Tala” Rangel, a quien muchos catalogan como el sucesor de Guillermo Ochoa, respondió cuando fue exigido por los jugadores de Ecuador, por lo que Andrés Vaca también lo mencionó como una pieza importante.

“No pasemos por alto la actuación del Tala Rangel. Sacó una pelota del ángulo, sale bien con la pelota en los pies y ha dado una seguridad en las salidas que no se tenía hace años. MUNDIALAZO”. Andrés Vaca, narrador de TUDN.

Por su parte, Jorge Sánchez tuvo grandes recorridos constantes por la banda derecha, además de cumplir defensivamente, por lo que el narrador mexicano lo elogió por dar el mejor partido de su carrera, ya que jugó sin miedo ante Ecuador.

Andrés Vaca destaca a tres figuras de México tras la victoria. (mexsport / David Leah)

México deberá mantener su nivel para los octavos de final

Las actuaciones de estos tres futbolistas de México fueron determinantes para que el Tricolor superara a Ecuador y mantuviera vivo el sueño mundialista al avanzar a los octavos de final.

México ahora se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final y buscará seguir avanzando de fase en el Mundial 2026.