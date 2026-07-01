El partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026, llevó a que los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieran “temblar” a la Ciudad de México (CDMX) por los festejos de sus anotaciones.

Según el registro de SASSLA, la estación RaspberryShake en la alcaldía Coyoacán, que es la más cercana al Estadio Banorte, detectó un temblor cuando sucedieron los goles de México.

Quiñones y Jiménez hicieron “temblar” a la CDMX con sus goles en México vs Ecuador

La victoria que México tuvo sobre Ecuador con dos goles y que lo hizo avanzar a octavos de final en el Mundial 2026, causaron tanto impacto que se detectaron temblores en la CDMX.

El reporte dado por la app SASSLA informa que con el primer gol de México por Julián Quiñones en el minuto 22 del partido, se detectó movimiento en la estación RaspberryShake cercana al Estadio Banorte.

“El gol de Julián Quiñones vs Ecuador acaba de ser registrado en varios sismógrafos de la CDMX. Así fue detectado en la estación RaspberryShake más cercana al Estadio Azteca [Banorte], una sobresaliente señal artificial”. SASSLA.

Según la app, la euforia y el grito de los aficionados en el Estadio Banorte fueron los que causaron estas vibraciones “en el terreno local” que sacudieron la zona.

SASSLA informa que gol de Quiñones hizo temblar a la CDMX. (@SasslaMx )

SASSLA informa que gol de Quiñones hizo temblar a la CDMX. (@SasslaMx )

Sin embargo, el gol de Quiñones no fue el único, pues el de Raúl Jiménez también hizo temblar a la CDMX.

“También tenemos registro del segundo Gol por Raúl Jiménez al [minuto] 31”. SASSLA.

SASSLA informa que gol de Raúl Jiménez hizo temblar a la CDMX. (@SasslaMx )