Javier Aguirre está viviendo uno de los momentos más dulces como entrenador al frente de la Selección Mexicana, en el Mundial 2026, pero ya tendría una oferta para dirigir en el futbol de Arabia.

Javier Aguirre y México enfrentarán a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, pero de acuerdo a la información del comunicador David Faitelson, el entrenador del Tri ya tiene en la mesa una buena oferta de Arabia.

¿Qué equipo de Arabia busca a Javier Aguirre como su entrenador?

El equipo Al-Ittihad es uno de los más populares del futbol de Arabia, y en este momento no tiene entrenador tras la salida de Sergio Conceicao, por lo que varios nombre se manejan para suplirlo, entre ellos el de Javier Aguirre.

El DT alemán Jürgen Klopp era la primera opción del Al-Ittihad para ser su entrenador, y el siguiente en la lista sería Javier Aguirre.

Javier Aguirre se encontraría con Julián Quiñones en el futbol de Arabia (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

¿Qué respondió Javier Aguirre a la oferta del futbol de Arabia?

David Faitelson aseguró que Javier Aguirre le compartió que por el momento le dio la indicación a su representante de no hablar nada sobre su futuro, hasta que termine la Copa del Mundo.

Javier Aguirre dirigió al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos en el 2015, ganando una Copa de Liga y la Copa Presidentes.

Javier Aguirre compartirá la competencia con Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones

Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones son algunos de los futbolistas que juegan en el futbol de Arabia, a donde podría llegar como entrenador Javier Aguirre.

En la más reciente temporada, el Al-Ittihad se quedó lejos del título al ubicarse en la séptima posición, torneo ganado por el All Nassr de Cristiano Ronaldo.