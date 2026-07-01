El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 vivió un momento de alta tensión cuando el defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado tras taparse la boca frente a Santiago Giménez.

En medio de una discusión entre varios jugadores, Piero Hincapié realizó un gesto cubriéndose la boca mientras se dirigía hacia Santiago Giménez.

¿Por qué fue expulsado Piero Hincapié en el México vs Ecuador?

La jugada ocurrió durante la segunda mitad del partido entre México y Ecuador cuando Piero Hincapié se enfrascó con los jugadores mexicanos, entre ellos Santiago Giménez, a quien se acerca el ecuatoriano para decirle algo en voz baja y cubriéndose la boca.

Por ello, Santiago Giménez se dirigió al árbitro para mencionarle la situación, por lo que el silbante fue inmediatamente al VAR para revisar la acción y expulsar a Piero Hincapié.

La decisión provocó reclamos inmediatos por parte de los futbolistas ecuatorianos y del cuerpo técnico, quienes consideraron excesiva la sanción en un encuentro de eliminación directa.

Cabe mencionar que de acuerdo con la nueva regla de la FIFA, ningún jugador puede taparse la boca para dirigirse a otro futbolista, ya que será expulsado, tal como le pasó a Piero Hincapié.

El árbitro acudió al VAR para poder expulsar a Piero Hincapié. (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

México aprovechó la expulsión para vencer a Ecuador

Mientras tanto, México buscó aprovechar la superioridad numérica para controlar el encuentro y acercarse a la clasificación.

Finalmente, el Tricolor aprovechó que Ecuador se quedó con 10 hombres, para ganar 2-0.