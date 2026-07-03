De acuerdo con reportes de la FIFA, México ha superado en tres ocasiones su propio récord de audiencia televisiva a lo largo del Mundial 2026, convirtiendo el partido de México vs Ecuador en el más visto.

Durante el Mundial 2026, la FIFA reveló que el encuentro entre México y Ecuador se convirtió en el partido más visto del siglo XXI en territorio mexicano, consolidando el enorme interés que ha despertado la Selección Nacional en esta edición mundialista.

FIFA revela que el partido entre México vs Ecuador rompió por tercera vez el récord del partido más visto durante el Mundial 2026 (@FIFAcom / X )

México rompe récords históricos de audiencia en el Mundial 2026

Según datos oficiales de la FIFA, el partido de México contra Ecuador rompió tres veces su propio récord de audiencia en el Mundial 2026, convirtiéndose en el más visto del siglo XXI en país y en el de mayor audiencia combinada en la historia del fútbol en Estados Unidos.

El partido de México vs Ecuador fue visto en promedio 35.1 millones de espectadores en México, superando todas las marcas previas del siglo XXI a través de:

Televisa con 19 millones de espectadores

TV Azteca con 16.1 millones de espectadores

FIFA revela que el partido entre México vs Ecuador rompió por tercera vez el récord del partido más visto durante el Mundial 2026 (@FIFAcom / X )

Además, el mismo partido de México vs Ecuador marcó un hito en Estados Unidos al registrar 29.3 millones de espectadores promedio, un récord absoluto para un partido de fútbol en ese país con:

Telemundo con 18.9 millones de espectadores

FOX con 10.4 millones de espectadores

Asimismo, se anticipa que estos números podrían seguir creciendo en los próximos partidos de México especialmente ante rivales de alto calibre como el que se llevará a cabo con Inglaterra el próximo 5 de julio.

La Selección Mexicana no solo compite por avanzar en el Mundial 2026, sino que también está rompiendo barreras de audiencia que refuerzan su relevancia global con tres marcas históricas superadas en un mismo torneo.

Así, México reafirma su lugar como uno de los mercados futbolísticos más importantes del mundo.