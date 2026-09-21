Toluca vs Tigres juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en en la cancha de las Diablas Rojas. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca 1-3 Tigres es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Toluca 1-3 Tigres</b>
Toluca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tigres, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Toluca vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Mitsy Ramírez, Sonia Vázquez, Brenda Díaz y Yareli García
- Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Betzy Cuevas y Cinthya Peraza
- Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores
- Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali
Toluca vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Toluca vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Jornada 8 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y YouTube