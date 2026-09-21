Toluca vs Tigres juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en en la cancha de las Diablas Rojas. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca 1-3 Tigres es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Toluca 1-3 Tigres</b>

Toluca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tigres, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Mitsy Ramírez, Sonia Vázquez, Brenda Díaz y Yareli García
  • Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Betzy Cuevas y Cinthya Peraza
  • Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer

Tigres

  • Portera: Itzel González
  • Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez
  • Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores
  • Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali

Toluca vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por ViX y YouTube.

  • Partido: Toluca vs Tigres
  • Fase: Jornada 8 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: ViX y YouTube