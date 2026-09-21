Toluca vs Tigres juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en en la cancha de las Diablas Rojas. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca 1-3 Tigres es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Toluca 1-3 Tigres</b>

Toluca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tigres, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Mitsy Ramírez, Sonia Vázquez, Brenda Díaz y Yareli García

Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Betzy Cuevas y Cinthya Peraza

Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Greta Espinoza, Jimena López, Natalia Muñoz y Anika Rodríguez

Mediocampistas: Alexia Delgado, Maricarmen Reyes, María Sánchez y Tatiana Flores

Delanteras: Stephany Mayor y Jheniffer Cordinali

Toluca vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por ViX y YouTube.