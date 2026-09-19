San Luis vs Pachuca en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 20 de septiembre a las 17 horas por YouTube, ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: YouTube, ESPN y Disney+
San Luis vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido San Luis vs Pachuca.
San Luis vs Pachuca: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs Pachuca de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El partido San Luis vs Pachuca podrá verse a través de la señal de YouTube, ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: YouTube, ESPN y Disney+