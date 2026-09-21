Toluca vs Tigres en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 21 de septiembre a las 18 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y YouTube
Toluca vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 21 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs Tigres.
Toluca vs Tigres: Horario del partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Tigres de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?
El partido Toluca vs Tigres podrá verse a través de la señal de ViX y YouTube.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y YouTube